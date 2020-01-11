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Zeka Oyunları turnuvası

TÜRKİYE Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Sorgun İlçe Şampiyonası 118 öğrenci ve 21 görevli öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zeka Oyunları turnuvası

TÜRKİYE Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Sorgun İlçe Şampiyonası 118 öğrenci ve 21 görevli öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:01
Zeka Oyunları turnuvası

Turnuvada, Yozgat’ta yapılacak il şampiyonasına katılacak öğrenciler belirlendi. 6 farklı oyunun yer aldığı turnuvada İlkokul 4 ve Ortaokul 4 olmak üzere toplam 8 kategoride 24 öğrenci dereceye girdi. Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tuncer, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, dereceye giren öğrencilerin madalya ve hediyelerini verdi. Turnuva da görev alan öğretmenlere ‘Teşekkür Belgeleri’ takdim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Zeka Oyunları Turnuvası
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