Zeka Oyunları turnuvası

Boğazlıyan ilçesindeki ilkokul ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen, Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasının açılışı Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı İlk-Ortaokulunda yapıldı. Reversi, Hedef 4, Üç Taş ve Satranç oyunlarında çok sayıda öğrencinin katıldığı turnuva 4 gün sürecek. Kaymakam Davut Sinanoğlu, Oran Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan destek ile 12 okula Zeka Oyunları Sınıfı açıldığını ifade etti. Sinanoğlu, geçen yıl Robotik Kodlama Atölyesini açtıklarını, çok sayıda öğrencinin eğitim aldığını, bu yıl da okullara Zeka Oyunları Sınıfı kazandırdıklarını belirtti, amaçlarının muhakeme eden, çözümleyen ve sorun çözme yeteneği yüksek, araştıran, inceleyen, düşünen, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek olduğunu kaydetti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek de, öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin, becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir araç olan zeka oyunları için öğretmenlerin eğitimden geçtiğini, okullara zeka oyunları sınıfının açıldığını ve bugünde Zeka Oyunları Turnuvasının açılışını yaptıklarını söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Çalapverdi İlk-Ortaokul Müdürü Şerafettin Şaşmaz ve Kaymakamlık Proje Birimi Sorumlusu Mehmet Akınol ile turnuvaya katılan tüm okullara ve öğrencilere teşekkür etti.