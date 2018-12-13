Zeka Oyunları sınıfı

Sınıfların, Oran Kalkınma Ajansının ve Kaymakamlığın desteği, okul idarecileri ve öğretmenlerin gayretleriyle oluşturulduğu bildirildi. Toplamda 10 okula zeka oyunları sınıfının yapılacağı kaydedildi. Projeye hibe desteği sağlayan Oran Kalkınma Ajansına, proje yürütücüsü Boğazlıyan Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kaymakamlık Proje Sorumlusu Mehmet Akınol'a teşekkür edildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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