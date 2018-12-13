Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91034
ALTIN
215.113
DOLAR
5.3725
STERLİN
6.7972
EURO
6.1127

Zeka Oyunları sınıfı

BOĞAZLIYAN Şehit Mehmet Muratdağı İlkokulu ve Ortaokuluna Zeka Oyunları Sınıfı ve Kütüphane kuruldu.

Zeka Oyunları sınıfı

BOĞAZLIYAN Şehit Mehmet Muratdağı İlkokulu ve Ortaokuluna Zeka Oyunları Sınıfı ve Kütüphane kuruldu.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
37 Okunma
Zeka Oyunları sınıfı

Sınıfların, Oran Kalkınma Ajansının ve Kaymakamlığın desteği, okul idarecileri ve öğretmenlerin gayretleriyle oluşturulduğu bildirildi. Toplamda 10 okula zeka oyunları sınıfının yapılacağı kaydedildi. Projeye hibe desteği sağlayan Oran Kalkınma Ajansına, proje yürütücüsü Boğazlıyan Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kaymakamlık Proje Sorumlusu Mehmet Akınol'a teşekkür edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Taşkına karşı önlem
Taşkına karşı önlem
Sondaj yapıldı
Sondaj yapıldı
Gençler Vali Çakır ile tanıştı
Gençler Vali Çakır ile tanıştı
Mücadele Grubu toplandı
Mücadele Grubu toplandı
Kitap okuma halkaları
Kitap okuma halkaları
Kızılay'a kan bağışı
Kızılay'a kan bağışı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim