Zeka oyunları ödül töreni

Düzenlenen törende okul içinde yapılan turnuvada dereceye giren öğrencilere, ilçede yapılan turnuvada dereceye giren öğrencilere ve Yozgat’ta yapılan turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okul içi yapılan turnuvalarda, Mangala oyunu dalında; Berre Şanal, Ayşe Öz ve Salih Mert Alpaydın, Pentago oyunu dalında; Muhammed Nuri Canayakın, Kaan Boğazköy ve Şevket Bulut, Reversi oyunu dalında; Buğlem Soylu, Ahmet Safa Taş ve İbrahim Kaan Düzgün dereceye girdi. İlçe de yapılan turnuvada; Muhammed Nuri Canayakın, Pentago oyunu ilçe birincisi, Kaan Boğazköy ilçe ikincisi, Buğlem Soylu, Reversi oyunu dalında ilçe birincisi, İbrahim Kaan Düzgün ilçe ikincisi oldu. Yozgat'ta düzenlenen il turnuvasında Sorgun ilçesini temsil eden Buğlem Soylu Reversi oyununda il birincisi, Kaan Boğazköy ise pentago oyununda il üçüncüsü oldu. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal tarafından taktim edildi.