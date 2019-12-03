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Zeka Oyunları kursu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik açılan ‘Zeka Oyunları’ öğretici kursu başladı.

Zeka Oyunları kursu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik açılan ‘Zeka Oyunları’ öğretici kursu başladı.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
Zeka Oyunları kursu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘2023 Eğitim Vizyonu’ kapsamında, hayat boyu öğrenme sisteminin etkinliğini, verimliliğini artırmak amacıyla öğretmenlere yönelik olarak ‘Zekâ Oyunları Öğreticiliği’ eğitim kursuna öğretmenler ilgi gösterdi. Kendilerini geliştirmek, donanımlarını artırmak isteyen öğretmenlerin katılım gösterdiği kurs Halk Eğitim Merkezi binasında başladı. Günümüzde dijital dünyanın adeta esiri olmuş çocukları bu ortamdan biraz olsun uzaklaştırıp zihinsel ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunulabilmesi, sosyalleşmelerine ve iletişim becerilerini geliştirebilmelerine fırsat verecek ortamların okullarda oluşturulabilmesine katkıda bulunmak amacıyla kursun açıldığı bildirildi. Kursa katılan öğretmenlerin öğrendikleri tecrübeleri okullarda öğretmen ve öğrencilerle paylaşacak.

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Zeka Oyunları Kursu
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