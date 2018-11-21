Zeka Ağı Oyununa onay

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Zeka Ağı Oyunu Eğitimi’ projesi Oran tarafından mali destek almaya hak kazandı. Sözleşmelerin imzalanması, başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç 10 iş günü içinde gerçekleşeceği duyuruldu. Başvuru sahiplerinin, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmamaları halinde destek alma haklarını kaybedecekleri bildirildi. 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada, ‘Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını 2018 Teknik Destek sözleşme belgeleri açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak, sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere sunmaları gerekmektedir. 2018 Yılı Teknik Destek Programı, Kasım-Aralık dönemi başvurularının teslim alınması ile son bulacaktır. KAYS üzerinden son başvuru tarihi 21 Aralık 2018 saat 23:50 olup, sistemde oluşturulan taahhütnamelerin e-imzalanması veya ıslak imzalı olarak Ajansa teslimi için son tarih ise 28 Aralık 2018 saat 18:00’dır’’ denildi.