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ZEHiRLi MANTAR UYARISI

Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi, doğada yağışlar sonrasında çıkmaya başlayan mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ölümle sonuçlandığı uyarısında bulundu.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:09
ZEHiRLi MANTAR UYARISI

Doğada yetişen mantarların zehirli olabileceği, yenmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelerin görülebileceği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesi Osman Belkaya Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, yağışlara bağlı olarak mantarların doğal ortamlarda çıkmaya başladığı hatırlatıldı. ‘’Doğada yetişen mantarlar zehirli olabildiği, yenmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeler görülebilmektedir. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) aranmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır’’ denildi. Hava sıcaklıklarının artması, yağışların yaşanması nedeniyle kırsal alanlarda üreyen mantarların toplanıp yenilmesi zehirlenmelere yol açabildiğine dikkat çekilerek, zehirlenmelerin mantar türüne, saklama biçimine bağlı olarak meydana gelebileceği kaydedildi. Her mantarın yenilmemesi gerektiğinin altını çizilerek, tedbirli olmak açısından sadece kültür mantarlarının tüketilmesinin uygun olacağını ifade edildi. 
 

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ZEHiRLi MANTAR UYARISI
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