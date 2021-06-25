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Zehirli mantar uyarısı

Son yağışların ardından doğal ortamlarda çıkan mantarlardan bazılarının zehirli olduğu belirtilerek, vatandaşların bilmedikleri mantar türlerini tüketmemeleri istendi.

25 Haziran 2021 Cuma 00:12
Zehirli mantar uyarısı

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçede son bir ay içerisinde 43 mantar zehirlenmesi olayının meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, ‘’Mantar zehirlenmelerine karşı dikkatli olalım. Emin olmadığımız mantarları yemeyelim’’ denildi. Mantar zehirlenmesi belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığı hatırlatıldı. 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme, bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve bazen ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtilerinin de görülebildiğinin altı çizildi. Vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri istenildi, ‘’Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir’’ uyarısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
ZEHiRLi MANTAR UYARISI
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