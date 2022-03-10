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Zehirle mücadeleye devam

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

10 Mart 2022 Perşembe 00:55
Zehirle mücadeleye devam

28 Şubat – 7 Mart tarihleri arasında il genelinde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından toplam 9 operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçu kapsamında 16 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında ise 15.06 gram Metamfetamin maddesi, 11.02 gram Esrar maddesi, zehir madde kullanmak için Payp (pipe) aparatı ele geçirildiği öğrenildi. 

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