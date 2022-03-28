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Zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yozgat’ta uyuşturucu tacirlerine yaptıkları operasyonlar ile göz açtırmıyorlar.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:58
Zehir tacirlerine göz açtırmıyor

 Son yapılan operasyonda ise 9 şahsı göz altına alan ekipler, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat ve Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde il merkezi Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçeleri ile il merkezine bağlı, Bektaşlı ve Bahariye köylerinde sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 2 aydır teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan BOZOK-9 operasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 şahsa yakalama yapıldığı öğrenildi. 4 şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde imal ve Ticareti suçundan, 5 şahsa ise Uyuşturucu ve Uyanıcı Madde Kullanmak suçundan yakalama yapıldığı kaydedildi. Operasyon neticesinde şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 16 gram Metamfetamin maddesi, 31 adet Lyrcia hap maddesi (Sentetik Ecza), 11 gram Esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, define aramakta kullanılan 2 adet el dedektöri, paketleme malzemeleri, uyuşturucu kullanmak için aparatlar ele geçirildiği, şahısların emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

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