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Zehir satıcılarına polis darbesi

06 Ocak 2017 Cuma 08:12
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı Narkotim ekipleri tarafından Yozgat merkezde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Zehir satıcılarına polis darbesi
Ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu çevre illerden uyuşturucu madde temin ederek Yozgat’ta üniversite ve terminal civarlarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen O.G, E.V.Ü, F.İ, Y.T ve Y.K isimli 5 şahıs yapılan operasyonla yakalandılar.

Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet satışa hazır vaziyette sentetik kannabioid maddesi (bonzai), 2 adet gazete kağıdı içerisinde esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası 04. 01. 2017 Çarşamba günü adliyeye sevk edildi, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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