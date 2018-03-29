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'Zarife Nine' ilgi görüyor

YOZGAT Belediyesi tarafından her mahalleye bir konak projesi kapsamında, Şeyh Osman Mahallesi’ne inşa edilen konak halktan yoğun ilgi görüyor.

'Zarife Nine' ilgi görüyor

YOZGAT Belediyesi tarafından her mahalleye bir konak projesi kapsamında, Şeyh Osman Mahallesi’ne inşa edilen konak halktan yoğun ilgi görüyor.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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'Zarife Nine' ilgi görüyor

Belediye tarafından inşa edilen ve tefrişatı yapılan konakta kadınlar mevlit ve kadınlar günü gibi etkinlikler gerçekleştiriyor. Yeni yuva kuracak olan gençler ise söz ve nişan merasimlerini aileleriyle birlikte bu konakta yapmayı tercih ediyor. Belediyeden talep edilen randevu sonucu, konakta kına gecesi gibi etkinlikler de yapılabiliyor. Konakta bulunan bilişim odasında ise başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara, belediye tarafından ücretsiz güvenli internet ve bilgisayar hizmeti de sunuluyor. Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve gelmeden önce, seçim beyannamesinde her mahalleye bir konak kazandıracaklarını sözünü verdiğini ve bu sözü yerine getirdiklerini hatırlatarak, inşası ve restorasyonu devam eden yeni konakların da hizmete girmesiyle, şehrin kültürel ve sosyal hayatının olumlu manada değişeceğini ifade etti.

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