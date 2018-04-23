Zararsız, rakipsiz başkan

Grand Ser Otel’de gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse ve sendika üyeleri katıldı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'a alınmasını değerlendirirken, Türkiye’nin yeni bir gündeme girdiğini söyledi. Arslan, "Sürpriz bir şekilde seçim, gündemimize girdi. Hayırlı olsun. Millete gitmekten çekinmemek lazım. Biz ne kadar sıkıntılı dönemler yaşamışsak, millet, millete gittiğiniz zaman doğru karar vermiştir. Bu milletin ferasetine, basiretine hayranım. Krize gittiğimiz dönemlerde, krizi çözen millet olmuştur. Millete güvenirseniz, inanırsanız, milletin kararına saygı gösterirseniz sandığın sonucu bu. Sandıktan istediğimiz çıkarsa güzel, çıkmazsa kötü diyemeyiz. O yüzden millete gitme kararını olumlu ve Türkiye için hayırlı bir karar olarak görüyoruz’’ dedi.

Yapılan seçimlerin ardından yeniden Şube Başkanlığına seçilen Ferman Zararsız, Yozgat'ta en fazla üyeye sahip sendika olduklarını hatırlattı, kendisine güvenen bütün üyelere teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte sorumluluklarının artarak, daha iyi hizmet verebilme adına çalışacaklarını söyledi.

