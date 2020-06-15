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Zarar tespiti yapılıyor

Sorgun ilçesinde hafta sonunda yağan dolunun zarar verdiği ekili alanlarda zarar tespiti yapılıyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 00:12
Zarar tespiti yapılıyor

SORGUN ilçesinde hafta sonunda etkili olan dolu yağışının zarar verdiği ekili alanlarda zarar tespiti yapılıyor.  Cuma günü akşam saatlerinde başlayan sağanak, Sorgun ilçesinde yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Misket büyüklüğündeki dolunun, ekili alanlarda zarara yol açtığı kaydedildi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, dolu yağışından, yağmurdan, fırtınadan ve selden etkilenen onlarca hanenin bulunduğunu belirterek, belediye ekiplerinin seferber edilerek, vatandaşların yardımına koştuklarını kaydetti.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, doğal afetlerin önüne geçilemediğini hatırlatarak, meydana gelen şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Sorgun ilçesinin Mehmetbeyli, Şahmuratlı, Temrezli, Ayrıdam ve Çakırhacılı köylerinde ekili alanların zarar gördüğünü kaydetti. Başer, ‘’Çiftçi kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Zararlarının tespiti için çalışma ivedilikle yapılacaktır’’ dedi.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de, ‘’Sorgun Küçükköhne, Temrezli, Mehmetbeyli, Şahmuratlı bölgesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı sonucu mahsulleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Allah daha büyük afetlerden esirgesin’’ diye konuştu.
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, Sorgun ve Boğazlıyan ilçeleri ile birlikte Yozgat Merkezde gerçekleşen yoğun yağış-dolu sonrasında ekili arazilerin zarar gördüğünü kaydetti, vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Sedef, ‘’İlçelerimizde ve köylerimizde Kaymakamlarımız ve İl genel meclisi üyelerimiz ön tespit çalışmalarını sürdürüyor. Devletimiz büyüktür, yaralar sarılmaya çalışılacaktır. Zarar gören çiftçilerimizin Tarım Kredi ve zirai kredi borçlarının ötelenmesi için Tarım Bakanımıza çağrı yapıyoruz. Rabbim tüm afetlerden Milletimizi korusun’’ ifadelerini kullandı. 

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