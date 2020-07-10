Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115794
ALTIN
397.879
DOLAR
6.8591
STERLİN
8.6503
EURO
7.7441

Zarar tespiti yapılıyor

Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçesinde önceki gün yağan dolunun verdiği zararların tespitine başlanıldı.

10 Temmuz 2020 Cuma 00:31
Zarar tespiti yapılıyor

BOĞAZLIYAN Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, geçtiğimiz Çarşamba günü Ovakent kasabasında meydana gelen dolu afeti sonrası Boğazlıyan Kaymakam vekili Emre Zeyrek, Yozgat İl Tarım Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kamil Koç, İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın ile birlikte zarar tespit çalışmalarına katıldı. Demiroğlu, Mahsullerini sigorta yaptıran çiftçilerin sigorta yaptırdıkları kuruma başvurmaları gerektiğini söyledi.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Ovakent Beldesinde, dolu yağışından dolayı tarım arazileri ve mahsulleri zarar gören çiftçilere, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Polat, ilgili kurumlar tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanıldığını söyledi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de sosyal medya hesabından ‘Boğazlıyan Ovakent Beldemize yağan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle çiftçilerimizin mahsulleri zarar görmüştür. Geçmiş olsun. Rabbim daha beterini göstermesin. Çiftçilerimizin zayiatlarının tespiti için ilgili Kurumlarımız tarafından çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır’ mesajı yayınladı. 

Anahtar Kelimeler:
Zarar Tespiti Yapılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afetzede Çiftçinin Sesini Duyun!
Afetzede Çiftçinin Sesini Duyun!
Atölyeler hazır
Atölyeler hazır
Başer, Baro yasasını anlattı
Başer, Baro yasasını anlattı
Kurban Bağışı
Kurban Bağışı
Müftü bilgilendirdi
Müftü bilgilendirdi
Derelerde temizlik
Derelerde temizlik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim