Zarar tespiti yapılıyor

BOĞAZLIYAN Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, geçtiğimiz Çarşamba günü Ovakent kasabasında meydana gelen dolu afeti sonrası Boğazlıyan Kaymakam vekili Emre Zeyrek, Yozgat İl Tarım Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kamil Koç, İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın ile birlikte zarar tespit çalışmalarına katıldı. Demiroğlu, Mahsullerini sigorta yaptıran çiftçilerin sigorta yaptırdıkları kuruma başvurmaları gerektiğini söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Ovakent Beldesinde, dolu yağışından dolayı tarım arazileri ve mahsulleri zarar gören çiftçilere, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Polat, ilgili kurumlar tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de sosyal medya hesabından ‘Boğazlıyan Ovakent Beldemize yağan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle çiftçilerimizin mahsulleri zarar görmüştür. Geçmiş olsun. Rabbim daha beterini göstermesin. Çiftçilerimizin zayiatlarının tespiti için ilgili Kurumlarımız tarafından çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır’ mesajı yayınladı.