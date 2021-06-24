Zarar tespiti devam ediyor

Yozgat Valisi Polat, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, DSİ Yozgat İl Müdürü Muhammed Abdulkadir Bayrak, AFAT İl Müdürü Halil İbrahim İbiş ile birlikte selden zarar gören köyleri ziyaret etti. Aşırı yağış nedeniyle sel felaketinden etkilenen Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde incelemede bulunan Vali Polat, Tarım ve Orman ile Afat Müdürlüklerinin başlattığı hasar çalışmalarını Cuma gününe kadar tamamlayacaklarını söyledi. Polat, yağış ve selden zarar gören ailelerin durumları hakkında ilgili kurumları bilgilendirerek, gerekli tespitlerin yapılıp, tutanak tutturmalarını istedi.