Zanlılar yakalandı

AYDINCIK ilçesinde bir kişinin 3 yıl önce tarlada av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 67 yaşındaki Hacı Ceylan'ın Aydıncık ilçesine bağlı Boğazkaya köyü Deretarla mevkiinde 30 Ağustos 2017'de av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Ekipler, teknik takip sonucu cinayete karıştıkları öne sürülen 5 şüpheliyi Ankara'da gözaltına aldı. Şüphelilerin, Ceylan'a ait hayvanları çalmak amacıyla plan yaptıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.