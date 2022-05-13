Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Zanlı güvenlik kamerasında

Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının şüphelisi olarak aranan ve polis kovalamacasıyla yakalanan zanlının, Sungurlu ilçesindeki araç hırsızlığı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:38
Zanlı güvenlik kamerasında

Sungurlu ilçesinde 4 Mayıs'ta kovalamaca sonucu yakalanan Bekir A'nın (28), 19 SH 953 plakalı otomobili çalma anının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının kısa sürede kapısını açtığı araca bindiği ve araçla bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 Mayıs'ta devriye görevi sırasında bekçiler, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphelendikleri 66 LT 352 plakalı aracı durdurmak istemiş, ‘dur’ ihtarı üzerine otomobiliyle kaçmaya çalışan zanlı bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra araçtan inip yaya olarak kaçmıştı. Polisin araçta yaptığı incelemede, plakasının Yozgat'tan çalıntı kaydı bulunan başka bir otomobile ait olduğu, kazaya karışan aracın plakasının 19 SH 653 olduğu ve kısa süre önce çalıntı ihbarı yapıldığı tespit edilmişti. Yozgat'tan çalındığı belirlenen otomobil de bekçiler tarafından Samsun-Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinin arkasında park halinde bulunmuştu. Yozgat Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve ilçe dışına çıkmadığı tespit edilen şüpheli Bekir A'nın yakalanması için Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, bir gün sonra ilçe merkezinde konumu tespit edilen zanlı, polis kovalamacasıyla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Mayıs'ta Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Öte yandan, Sungurlu'daki çalıntı araç sahibine teslim edilirken, Yozgat'ta çalındığı belirlenen araç ise Sungurlu'daki bir yediemin otoparkına çekildi.•aa•

Anahtar Kelimeler:
Zanlı Güvenlik KamerasındaçorumHırsızlıkPolisKaçmakKovalamaSungurluGüvenlik KameralarıZanlıYozgatIlerigazetesiHaber13MayısCuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekerek Barajı için proje imzalandı
Çekerek Barajı için proje imzalandı
Muhtarlar bilgilendirildi
Muhtarlar bilgilendirildi
Kanallar temizlendi
Kanallar temizlendi
Yağmur duasına çıktılar
Yağmur duasına çıktılar
Meslektaşımızın acı günü
Meslektaşımızın acı günü
Mektuplu destek
Mektuplu destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim