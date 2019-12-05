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Zammı kim istedi?

YOZGAT Belediyesi’nin şebeke suyu ile ilgili kararının ‘Suya zam başkanımızın vetosu ve oy birliği ile reddedildi’ şeklinde, sosyal medya hesaplarından duyurulması beraberinde tartışmaları ve yorumları da getirdi.

Zammı kim istedi?

YOZGAT Belediyesi’nin şebeke suyu ile ilgili kararının ‘Suya zam başkanımızın vetosu ve oy birliği ile reddedildi’ şeklinde, sosyal medya hesaplarından duyurulması beraberinde tartışmaları ve yorumları da getirdi.

05 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Zammı kim istedi?

Aralık Ayı Belediye Meclis toplantısında su fiyatlarının güncellenmesine yönelik Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şu aşamada zam yapılmasının doğru olmayacağını, su maliyetindeki artışlarının kayıp kaçaklardan kaynaklı olduğunu söyledi. Başkan Köse, su maliyetlerinin yüksek olmasının geçmişten bu zamana kadar devam ettiğine vurgu yaparak, ‘’Bunun bir numaralı nedeni de şehir şebekesinde ki kayıp kaçak oranının çok olması. Normalde bir Milyon 800 Bin lira maliyetle ilimize getirdiğimiz suyun 3’te 2’lik bir kısmını kayıp kaçağa veriyoruz. Dolayısıyla bir Milyon 200 Bin liralık suyu yerin altına enjekte ediyoruz. Zararın büyük kısmı da bu. Nasip olursa şehir şebeke su hattını yenileyeceğiz. Belki 6 ay belki de bir sene sonra bu kayıp kaçağı önlediğimiz zaman bu zararımız bitmiş olacak’’ dedi. Yozgat Belediyesi tarafından bu gelişme sosyal medya hesaplarından ‘Suya zam başkanımızın vetosu ve oy birliği ile reddedildi’ şeklinde duyurunca, tartışma başladı, ‘Vatandaş suya zam istedi, başkan veto etti!’ şeklinde yorumlara neden oldu. 

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