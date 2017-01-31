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Zamma vatandaş tepkisi!

31 Ocak 2017 Salı 06:00
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Yozgat’ta 90 kuruştan satılan 250 gram ekmeğin fiyatı 1 TL’ye çıktı. Vatandaşlar yapılan yüzde 10’luk zamma tepki gösterdi.

Zamma vatandaş tepkisi!
Yozgat’ta 10 kuruşluk ekmek zammına vatandaş tepki gösterdi. Daha önce 90 kuruşa satılan 250 gram ekmeğin fiyatı 10 kuruşluk zamla birlikte 1 TL’ye yükseltildi.
Ekmek fiyatlarında düşüş yaşanmasını beklerken fiyatların artığını belirten Necmettin Arslan isimli vatandaş, ekmeğe yapılan zammın dar gelirli aileleri etkileyeceğini belirterek “Asgari ücretlilere ve emeklilere verilen zamlar ortada. Kış günü yapılan zammı doğru bulmuyoruz. Yozgat’ta ekmek fiyatlarının bu kadar yüksek olmasına anlam veremiyorum. Günde 5 ekmek alıyorduk artık 1 ekmek az alıp 4 ekmeği evimize götüreceğiz” dedi.
Ekmeğe yapılan zamma bir anlam veremediklerini dile getiren Şener Karakaya isimli vatandaş ise “Vatandaşın bütçesi düşünülmeden zam yapılıyor. Asgari ücretli bir insan bu zamlar altında eziliyor. Bu acımasızlık, bu zamlar altında evimizi nasıl geçindireceğiz bilemiyoruz. Ekmeğe yapılan zammın düzeltilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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