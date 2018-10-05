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Zamanla sararacak

YOZGAT İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Vali Kemal Yurtnaç Karabıyık Köprüsünün hatalı restorasyonunu gündeme getirdi.

Zamanla sararacak

YOZGAT İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Vali Kemal Yurtnaç Karabıyık Köprüsünün hatalı restorasyonunu gündeme getirdi.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Zamanla sararacak

Karayolları 6’ncı Bölge Müdürü İbrahim Yaşar’a kullanılan taşların akıbetini soran Vali Yurtnaç, bölge müdüründen “Bu taşlar da zamanla sararacak efendim” yanıtını aldı. Köprüde kireç taşı kullanıldığını, köprünün orijinal taşıyla kullanılan taşların aynı olduğunu iddia eden Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, “Ankara Üniversitesinde analiz de yaptırdık. Taşlar aynı özellikte. Zamanla bu taşlarda sararıp o rengi alacak” dedi.
Karabıyık köprüsünün mermeri andıran taşlarla restorasyon çalışmaları gazetemizin 23 Mayıs 2018 tarihli sayısında dile getirilmişti. Köprünün eski haliyle bağdaşmayan taşlar yöre insanının da tepkisini çekmişti.  Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da devreye girerek restorasyonla ilgili rapor hazırlatmış, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise, Karayolları Genel Müdürlüğüne konuyla ilgili uyarı vermişti. Köprünün restorasyon sonucu nasıl bir hal alacağı halen merak konusu.

Son Güncelleme: 05.10.2018 09:59
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