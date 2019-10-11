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Zaman ve mekan anlatıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Megaron Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Mimarlıkta Geçmişten Geleceğe Zaman ve Mekân’ konulu konferans düzenlendi.

Zaman ve mekan anlatıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Megaron Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Mimarlıkta Geçmişten Geleceğe Zaman ve Mekân’ konulu konferans düzenlendi.

11 Ekim 2019 Cuma 00:00
Zaman ve mekan anlatıldı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Taş, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin zaman ve mekân yaklaşımlarını irdeleyerek, kendilerini geliştirip deneyim kazanmaları, sosyal açıdan kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla düzenlenen konferansta, konuşmacı Evren Yiğit, Gülşah Kahraman ve Yakup Hazan bilgilerin, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Konferansın ardından öğrencilerle tual boyama üzerine workshop etkinliği yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Dünden Bugüne Zaman Ve
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