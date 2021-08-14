ZAM TEKLiFiNE TEPKi!

Yozgat’ta Memur Sen üyeleri, hükümetin önerdiği zammı yetersiz buldu. Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen eylemde hükümetin önerdiği zam teklifine tepkilerini dile getiren Memur Sen üyeleri, kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu, enflasyon karışışında eriyen maaşların en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını gördüklerini hatırlattılar. Yozgat Memur-Sen İl Başkanı Kenan Şerefli, hazırlanan basın bildirisini okudu, 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözünün kulağının toplu sözleşme masasında olduğuna değindi. Şerefli, ‘’Kamu İşvereninin açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor. 2022 yılı için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek bir tekliftir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1.917 adet ‘simit’ alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 1695 adet ‘simit’ alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18 litrelik ‘sıvı yağ’ alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 14 adet 18 litrelik ‘sıvı yağ’ alabilmektedir. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna yüzde 37 arttı’’ dedi. Şerefli, kamu görevlilerinin maaşlarının enflasyon karşısında erimekte olduğuna dikkat çekti. Şerefli, 5. Dönem Kamu İşvereni tarafından teklif edilen ve Hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4+4 ve 3+3; 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 26 olmasının Kamu İşvereninin dikkate alması gereken en açık tablo olduğunu, artık bu yanlış hesaptan dönülmesi gerektiğini bildirdi. Şerefli, ‘’Öyle görünüyor ki; bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu İşvereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki; memura zammı enflasyon değil kamu işvereni vermelidir. Kamu İşvereninin 3600 ek gösterge, refah payı, sözleşmeli personel sorununun çözüm takvimi ile oranı, kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini; oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm kamu görevlilerini mutlu edecek, beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 Ek Gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek, net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır’’ diye konuştu. Şerefli, aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklifin somutlaştırılması gerektiğini aktardı. Şerefli, sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisi olduğuna vurgu yaptı. Şerefli, ‘’Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür. Kamu İşvereninden; yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere geçirilmesi, vergi dilimi, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve benzeri genele ilişkin tekliflerimize de hizmet kollarına ilişkin tekliflerimize de karşılık gelecek şekilde titizlikle hazırlanmış teklifleri bekliyoruz. Toplu sözleşme bir oldu bittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak; 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde Pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz. Memur-Sen Yozgat İl Temsilciği ve konfederasyonumuza bağlı sendikalar olarak, haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.