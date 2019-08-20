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Zam teklifi protesto edildi

TÜRKİYE Kamu Sen Yozgat Şube Başkanlığı tarafından, hükümetin vermiş olduğu zam teklifi Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen basın açıklaması ile protesto edildi.

Zam teklifi protesto edildi

TÜRKİYE Kamu Sen Yozgat Şube Başkanlığı tarafından, hükümetin vermiş olduğu zam teklifi Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen basın açıklaması ile protesto edildi.

20 Ağustos 2019 Salı 06:02
Zam teklifi protesto edildi

Hazırlanan basın açıklaması, Türkiye Kamu Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kabayel tarafından okundu. Açıklamada, 3 milyon memur, 2 milyon emekli, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren, nüfusumuzun 4’te 1’inin iki yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmelerinin büyük bir hayal kırıklığına doğru gittiği belirtildi. Geçen yıl gerçekleşen resmi enflasyonun yüzde 20,3 olduğu, 4 kişilik ailenin vaz geçemeyeceği, zorunlu harcama tutarının 1032 lira artarken, memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldığı kaydedildi. Kamu görevlileri ve emeklilerle adeta alay edenlere verilecek güçlü bir cevaplarının bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, ‘Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Kamu işveren tarafından tez zamanda mali ve diğer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi sunmasını istiyoruz. Eylem kültürümüz var diyenleri de bu kültürlerini bir kere olsun memur ve emekliler için hayata geçirmeye davet ediyor, alanlara bekliyoruz. 420 bin üyemizle, haklarımız için yapılacak her türlü mücadeleye yasal sınırlar içinde olmak kaydıyla desteğe hazır olduğumuzu buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Bizim mangal gibi yüreğimiz, çelik gibi bileğimiz, hiç kimseye teslim etmediğimiz hür irademiz var. Bütçe onların, meydanlar bizimdir’ ifadelerine yer verildi.

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Zam Teklifi Protesto Edildi
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