ZAM TALEBiNE ONAY ÇIKMADI

Yozgat Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinde yer alan konular görüşülerek karara bağlanırken, gündem maddesinin ilk iki konusunu dolmuş ve taksimetre ücretlerine zam talepleri oldu. Geçtiğimiz ay yapılan Belediye Meclis toplantısının gündemine gelen ve erteleme kararı çıkan zam taleplerinden bu sefer birine onay çıkarken, diğeri ise ramazan ayı sonrasında yapılacak olan Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelendi. Yozgat’ta öğrenci 3 lira, tam 3 lira 50 kuruş, kartsızlar için ise 4 lira 50 kuruş dolmuş ücret uygulaması yapılıyor. Akaryakıta gelen son zamlar ile birlikte ayakta durmakta zorlanan ve yakıp parasını bile karşılamakta sıkıntı yaşayan dolmuşçu esnafı, dolmuş ücretlerine zam yapılması noktasında Yozgat Belediyesi’ne müracaatta bulunmuştu. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan meclis toplantısında zam talebi ilgili komisyon tarafından incelenmesi için ertelenmişti. Dün yapılan Belediye Meclisi gündemine tekrardan gelen talep üzerine ilgili komisyon tarafından inceleme belediye meclis üyelerine sunuldu. Mevcut tarifesi öğrenci 3 lira, tam 3 lira 50 kuruş, kartsızlar için ise 4 lira 50 kuruş olan dolmuş tarifelerinin dolmuşçular öğrenci 5 lira 50 kuruş, vatandaş 6 lira, kartsız biniş ise 6 lira 50 kuruş olmasını talep ettiler. Komisyon ise öğrenci 5 lira, tam 5 lira 50 kuruş kartsız işlem ise 6 lira olmasını öngördü. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ramazan ayında vatandaşlara külfet olmaması için dolmuşçu esnafı da mağdur edilmemek kaydıyla bu talebin ertelenmesini istedi. Başkan Köse’nin talebi ise oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Celal Köse, geçen ayki mecliste bu konunun gündeme geldiğini hatırlattı. Teklifi komisyona sevk ettiklerini dile getiren Köse, ‘’Şimdi karar verme aşamasındayız. Lakin biz bu fiyat geçişlerinden dolayı hani haklı olarak taleplerini haklı görüyoruz. Çünkü biz Kasım Aralık aylarında artırdığımız da mazot fiyatları 9 liraydı. Şimdi 20 lira civarında. Dolayısıyla maliyetlerde iki katına çıktı. Bu teklifi komisyona bir gönderelim dediler. Allah hepsinden razı olsun ve aynı zamanda dedik ki tamam onlar da haklı, onlar da ev geçindiriyor. Ama biz de bir taraftan halkımızı düşünmek zorundayız. Öğrencimizi, misafirlerimizi düşünmek zorundayız. Çünkü bu yangına biz de körükle gitmemeliyiz. Enflasyonla mücadeleye Yozgat Belediyesi olarak da biz de destek olmalıyız dedik ve aradaki fiyat farkını biz sübvanse ettik. Belli bir miktarını sübvanse ettik. Onlara destek olduk ki fiyatı yansıtmadık. Yine biz halkımıza bunu yansıtmak istemiyoruz. Biz bunu yine bir sonraki mecliste karar vermek üzere erteleyelim. Bu arada da halkı düşünürken de, bu sefer de oradaki bu işten ekmek yiyen, evini geçindiren, geçimini sağlayan şoför esnafına katkıda bulunmak için yine biz belediyemiz olarak onların zararını sübvanse şekilde önlem alalım diye bir düşüncemiz var’’ dedi.

TAKSİCİLERİN İSTEKLERİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan taksimetre ücret tarifelerinin görüşülmesi ile ilgili talep ise yine oy birliği ile kabul edildi. Taksimetre ücretlerinin açılış 10 liradan 20 liraya, 1 kilometre ücretinin ise 6 liradan 10 liraya çıkartılmasını talep eden taksici esnafının bu talebi olumlu bulunurken, taksimetre açılış ücreti 15 lira, 1 kilometre ücreti ise 10 lira olarak belirlendi.