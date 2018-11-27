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Zahmetsiz tarımı sevdik

YOZGAT İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen Toprak İşlemesiz Tarım faaliyetinde beşinci yıla girildi.

Zahmetsiz tarımı sevdik

YOZGAT İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen Toprak İşlemesiz Tarım faaliyetinde beşinci yıla girildi.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
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Zahmetsiz tarımı sevdik

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Korumalı Tarım Projesi’ çerçevesinde 2014 yılında başlayan toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında beşinci yıl ekimini Fakıbeyli Köyünde gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğü teknik personeli  kontrolünde önder çiftçiler tarafından Fakıbeyli Köyünde beşinci yıl, Şefaatli Akcami Köyünde üçüncü yıl ekimleri gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaatin Özdemir, çiftçilerin bu sistemi görüp uygulamaya başladığını, uygulayan çiftçilerin toprak işlemeli olarak ekilen tarlalarla aynı verimi aldığını söyledi. İl Müdürü Özdemir, “Bu sistemi uygulayan çiftçilerimizin üretim maliyetleri azalmakta, tarlalarında organik madde miktarı artmakta, tarlaları kuraklık ve erozyondan daha az etkilenmektedir. Bu sistemin uygulanması için en önemli ihtiyaç doğrudan ekim mibzeridir. Biz bu sistemi teşvik ve yaygınlaştırmak amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki bulunan mibzerleri çiftçilerimize kullandırmaktayız” dedi.

Sistemin faydasını gören bazı çiftçilerin mibzer aldığını ve kullandığını da anlatan Özdemir, isteyen çiftçilerin il müdürlüğü ve çiftçiler tarafından uygulama yapılan arazileri takip ederek sonuçları görebileceğini de belirtti.

Son Güncelleme: 26.11.2018 18:07
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