ZAHMETSiZ TARIMA DEVAM

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 6 yıl önce toprak işlememiz hububat ekimi yapıp, olumlu sonuç aldığı Fakıbeyli köyündeki tarım alanına bu yıl yine toprak işlenmeden Macar Fiğ ve Yem Bezelyesi bitkisi ekimi yaptı. 2020 üretim sezonu için toprak işlemesiz tarımdaki ilk ekimde Tarım Müdürlüğü teknik elamanları da görev aldı. Önümüzdeki günlerde değişik ilçe ve köylerde toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla ekimlerin devam edeceği bildirildi. Toprağın daha az işleyerek, toprağı ve çevreyi korumak, çiftçinin daha az maliyetle üretim yapmasını sağlamaya yönelik zahmetsiz tarım uygulamasında önemli bir mesafe alındı. Toprak işlemeden tarımsal faaliyetin yapılabilir olduğunu gören birçok çiftçinin, ekimlerini toprağı işlemeden, zahmetsiz ve daha az maliyetle ekmeye başladığı kaydedildi. Toprak işlemesiz tarım uygulamasıyla, toprak yüzeyinin anız ve bitki artıkları ile kaplı olmasından ötürü, erozyonun en az seviyeye indiği bildirildi. Toprak işlemesiz tarım uygulamasının, maliyet, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak, çiftçinin daha karlı üretim yapmasına imkan sunduğu, toprağı ve bitkiyi koruyan, uzun vadede toprakların iyileştirilmesine, erozyon nedeniyle yok olmasının engellenmesine önemli katkı sağlayan bir sistem olduğuna vurgu yapıldı. Bu sayede anız yakmanın önüne geçilecek, toprak ve toprak canlılarının da korunduğu ifade edildi.