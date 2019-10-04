Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102784
ALTIN
275.580
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0270
EURO
6.2557

ZAHMETSiZ TARIMA DEVAM

YOZGAT’ta nadasa bırakılan alanlarının üretime kazandırılmasına yönelik başlatılan toprak işlemesiz tarım uygulamalarına, örnek çalışmalarla devam ediliyor.

ZAHMETSiZ TARIMA DEVAM

YOZGAT’ta nadasa bırakılan alanlarının üretime kazandırılmasına yönelik başlatılan toprak işlemesiz tarım uygulamalarına, örnek çalışmalarla devam ediliyor.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
ZAHMETSiZ TARIMA DEVAM

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 6 yıl önce toprak işlememiz hububat ekimi yapıp, olumlu sonuç aldığı Fakıbeyli köyündeki tarım alanına bu yıl yine toprak işlenmeden Macar Fiğ ve Yem Bezelyesi bitkisi ekimi yaptı. 2020 üretim sezonu için toprak işlemesiz tarımdaki ilk ekimde Tarım Müdürlüğü teknik elamanları da görev aldı. Önümüzdeki günlerde değişik ilçe ve köylerde toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla ekimlerin devam edeceği bildirildi. Toprağın daha az işleyerek, toprağı ve çevreyi korumak, çiftçinin daha az maliyetle üretim yapmasını sağlamaya yönelik zahmetsiz tarım uygulamasında önemli bir mesafe alındı. Toprak işlemeden tarımsal faaliyetin yapılabilir olduğunu gören birçok çiftçinin, ekimlerini toprağı işlemeden, zahmetsiz ve daha az maliyetle ekmeye başladığı kaydedildi. Toprak işlemesiz tarım uygulamasıyla, toprak yüzeyinin anız ve bitki artıkları ile kaplı olmasından ötürü, erozyonun en az seviyeye indiği bildirildi. Toprak işlemesiz tarım uygulamasının, maliyet, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak, çiftçinin daha karlı üretim yapmasına imkan sunduğu, toprağı ve bitkiyi koruyan, uzun vadede toprakların iyileştirilmesine, erozyon nedeniyle yok olmasının engellenmesine önemli katkı sağlayan bir sistem olduğuna vurgu yapıldı. Bu sayede anız yakmanın önüne geçilecek, toprak ve toprak canlılarının da korunduğu ifade edildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Hızlı Trende ihale hazırlığı
Yüksek Hızlı Trende ihale hazırlığı
Meclis muhtarlarla toplandı
Meclis muhtarlarla toplandı
Pazarda sorun dinledi
Pazarda sorun dinledi
Yatırımlara takip
Yatırımlara takip
Camiler haftası kutlanıyor
Camiler haftası kutlanıyor
Baraja yavru balık bırakıldı
Baraja yavru balık bırakıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim