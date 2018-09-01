ZAFERiN RESEPSiYONU

Resepsiyona il protokolü, şehit yakınları, gazi ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Kemal Yurtnaç, “Biz Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Kürdü, Türkü ile hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Geçmişte savaş alanlarında nasıl beraber olduysak iyi günlerde de yine hep beraber olacağız. Bu tür bayramlarda buna bir vesiledir’’ dedi.

Vali Yurtnaç, farklı düşüncelerimizin olabileceğini, fakat söz konusu vatanımız, milletimiz, dinimiz ve inancımız olunca ayrımız gayrımızın olamayacağının altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘’O nedenle dedik ki bu tür bayramları sadece kamu görevlilerinin kutladığı bir bayram değil, hem kurumlar vergisi veren hem gerçek usulde vergi veren esnafımızı da, vatandaşlarımızı da davet edelim ve bu günü hep birlikte kutlayalım istedik. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Her zaman ifade ediyorum, şehitlerimizin geride bıraktıkları bize emanet. Onların evlatlarını en güzel şekilde yetiştirip vatana millete hizmet etmelerini sağlamak hepimizin borcu” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Kemal Yurtnaç resepsiyona katılan misafirlerin masalarını tek tek gezerek sohbet etti.