ZAFER’iN 98’iNCi YILI

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Yozgat’ta da Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı törenle kutlanacak. Yozgat’taki ilk tören yarın saat 09.00’da Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek. Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunup, saygı duruşunda bulunacak. Yozgat’taki ikinci tören ise Şehitlikte gerçekleştirilecek. Saat 09.30’daki şehitlikte düzenlenecek kutlama programında protokol ve vatandaşlar, tedbirlere uygun alarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşımız eşliğinde göndere Bayrağımızın çekilmesinin ardından şehitlerin kabri ziyaret edilecek. Yozgat Valiliği, tüm kamu kurum, kuruluşlar ile işerlerine Türk Bayrakları asılması uyarısında bulunurken, vatandaşlara da Twitter hesabından ‘Haydi Yozgat Bayraklarımızı asalım’ çağrısı ile kampanya başlattı. Yozgat Valisi Ziya Polat 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı açıklamada, ‘’Bugün milletçe, zaferlerle dolu tarihimizin altın halkalarından birini, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümünü kutluyoruz. Kutlu Zafer'in 98. yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Malumunuz olduğu üzere 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, zorlu bir mücadelenin ardından Dumlupınar’da zaferle neticelenmiştir’’ dedi. Vali Polat, bu destansı zaferle milletimiz, esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olan Büyük Zafer’in, tarihten silinmek istenen aziz Milletimizin yeniden şahlanışının adı olduğunu bildirdi. Vali Polat mesajında, ‘’30 Ağustos’un arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın destansı cesaretleri vardır. Dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimiz için, vatan uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. 30 Ağustos ruhundan aldığımız ilham ile Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz milletimizin dirayeti ve kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 98 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Bu düşüncelerle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kelam Atatürk olmak üzere, şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.