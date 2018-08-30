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ZAFERi KUTLUYORUZ

YOZGAT’ta, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu anmak üzere bugün Cumhuriyet Alanı’nda tören yapılacak. Kutlamalarla ilgili son provalar dün gerçekleştirildi.

ZAFERi KUTLUYORUZ

YOZGAT’ta, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu anmak üzere bugün Cumhuriyet Alanı’nda tören yapılacak. Kutlamalarla ilgili son provalar dün gerçekleştirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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ZAFERi KUTLUYORUZ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet alanında gerçekleştirilecek olan törenin provası yapıldı. Cumhuriyet Alanı’nda kutlamaya katılacak olan okullar, jandarma ve programda şiir ve kutlu zaferin hikayesini anlatacak olan öğrencilerin de hazır bulunduğu prova gerçeğini aratmadı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yayınladığı mesajda, tarihimizin zaferlerle dolu olduğuna dikkat çekerek, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı’nın, milletimizin yeniden dirilişi olduğunu hatırlattı. Vali Yurtnaç, ‘’Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Bu zaferle milletimiz milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir’’ dedi.
Vali Yurtnaç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan, ülkemizin tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet olması bilinciyle canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti. 

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