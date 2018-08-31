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ZAFERi KUTLADIK

YOZGAT’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Alanında düzenlenen tören ile kutlandı.

ZAFERi KUTLADIK

YOZGAT’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Alanında düzenlenen tören ile kutlandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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ZAFERi KUTLADIK

Büyük Türk Milletinin eşsiz zaferlerinden olan 30 Ağustos, Yozgat’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında, Dumlupınar’da düşmanı imha ederek, İstiklalimize kavuştuğumuz büyük zafer, gururla yad edildi. Cumhuriyet Alanında gerçekleşen törene CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Naim Babür Alaybeyoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumlarıyla başladı, Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve siyasi partiler anıta çelenk sundu. ORAN Kalkınma Ajansı’nda bulunan Valilik Makamında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Alanında devam eden kutlama etkinliklerini vatandaşlar alanı çevreleyen barikatların arkasından izlemeyi tercih etti. Büyük Cami çevresinden başlayan ve Şeyh Necdi Mescidi önüne kadar uzanan polis barikatları, halkın törenleri uzaktan izlemesine sebep oldu. Törende Yozgat Belediyesi Mehter Takımı konser verdi, askeri birlik ve öğrenciler ise bayrak ve flamalarıyla geçiş yaptılar. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin ardından Cumhuriyet Alanı’ndaki tören son buldu. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, aynı günün akşamında Valilik Fuaye Salonunda resepsiyon verdi.

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