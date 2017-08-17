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Zafere özel konser!

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından halka açık konser düzenlenecek.

Zafere özel konser!

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından halka açık konser düzenlenecek.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
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Zafere özel konser!

MHP Sarıkaya İlçe Başkanı Abdullah Güngör ve Ülkü Ocakları Sarıkaya Şube Başkanı Samet Lök, ortaklaşa yaptıkları açıklamada Malazgirt Zaferi’nin 946’ncı yıl dönümü dolayısıyla “Şahlanış Gecesi” düzenleyeceklerini açıkladı. 
Ortaklaşa yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 
“Şanlı zaferin yıl dönümü dolayısıyla ilçemizde halka yönelik açık hava konserimiz olacak. 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da yapılacak olan konserde Ülkü Ocakları sanatçılarımız Osman Öztunç ve Ali Kınık sahne alacaklar. Şahlanış Gecemize tüm Sarıkayalı ve Yozgatlı hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu. 
 

Son Güncelleme: 17.08.2017 12:38
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