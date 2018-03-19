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Zafer kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Yozgat’ta tören düzenlendi.

Zafer kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Yozgat’ta tören düzenlendi.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Zafer kutlandı

Yozgat Şehitliğine çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Nedim Elmalı ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Törende İl Jandarma Garnizon Komutanlığında görevli Teğmen Şükrü Yumak günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin şiir okumasının ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehitlik defterini imzaladı.

Yurtnaç, “18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek adına savaşarak büyük mücadeleler veren ve bu uğurda canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin kahramanlık destanlarından biri olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin aziz hatıralarını yâd ederken bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından askerlerin saygı atışıyla devam eden programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla şehitlikteki program sona erdi.

Şehit yakınları kendi şehitlerinin kabirlerine konan çiçekleri dikerken, bazıları da kabir kenarına diz çökerek dualar etti.

Anma programı daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen programla devam etti.

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