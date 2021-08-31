ZAFER'iN 99’UNCU YILI

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yozgat Cumhuriyet Alanı’ndaki tören, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasından sonra Yozgat Valisi Ziya Polat ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı. Jandarma Teğmen Alper Kon, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasından sonra tören, askerlerin geçişiyle sonar erdi.

AYRINTILAR

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da törenlerle kutlanırken, objektiflere farklı görüntüler de yansıdı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törenler daha sonra İstiklal Marşının okunması, saygı duruşu, günün anlam ve önemini içeren konuşma ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Törenin yapıldığı Cumhuriyet Alanı’nın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, alan polis barikatları ile çevrildi. Töreni izlemeye gelen az sayıdaki vatandaş, barikat dışında kaldı. Törende bir sokak köpeği ise dikkatlerden kaçmadı. Tören alanında uyuklayan sokak köpeği, protokol geçerken istifini bozmadı. Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşların ve törene katılanların bayramını kutlarken ayağa kalktı ve ardından da tören alanını terk etti. Tören resmigeçit ile tamamlandı.

