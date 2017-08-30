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Zafer günü!

Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk Askeri’nin azim ve kararlılığıyla kazandığımız 30 Ağustos Zaferi’nin 95’inci yıl dönümü bugün coşkuyla kutlanacak.

Zafer günü!

Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk Askeri’nin azim ve kararlılığıyla kazandığımız 30 Ağustos Zaferi’nin 95’inci yıl dönümü bugün coşkuyla kutlanacak.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Zafer günü!

Vatanımızı bölüp parçalamak ve Aziz Türk Milleti’ni tutsak etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, Anadolu’da başlayan destansı mücadelenin yıl dönümü Yozgat’ta da düzenlenen törenlerle kutlanacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı bugün saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunup, bayrağımızın göndere çekilmesiyle başlayacak.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 09.30’da Valilik makamında tebrikleri kabul edecek.
Saat 10.00’da ise Vali ve Belediye Başkanı halkın ve tören birliğinin bayramını kutlayacak.
Cumhuriyet Alanı’nda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, şiirler okunacak.
Akabinde ise Mehter Takımı’nın gösterisiyle birlikte tören geçişi gerçekleşecek.
Aynı gün akşam 20.00’de ise Askeri Gazino’da resepsiyon yapılacak.

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