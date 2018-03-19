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ZAFER BiZiMDiR

YOZGAT’ta 18 Mart Çanakkale Zafer’inin 103’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlikte düzenlenen etkinlikte, dualar okundu, şehit mezarları ziyaret edilip, karanfil bırakıldı.

ZAFER BiZiMDiR

YOZGAT’ta 18 Mart Çanakkale Zafer’inin 103’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlikte düzenlenen etkinlikte, dualar okundu, şehit mezarları ziyaret edilip, karanfil bırakıldı.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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ZAFER BiZiMDiR

Yozgat İl Jandarma Garnizon Komutanlığında görevli Teğmen Şükrü Yumak, günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin şiir okumasının ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehitlik defterini imzaladı. Askerlerin saygı atışıyla devam programda şehitler için Kur’an okunup dua edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Çanakkale'de kanla yazılan ve yüreklere kazınan zafer destanı ile o destanın büyük kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yad edildiğini söyledi. Vali Yurtnaç, ‘’Çanakkale Zaferi, vatanının ve milletinin bekası için, istiklal ve istikbali için alnı açık başı dik ve sanki gül bahçesine girer gibi şehadete koşan binlerce kınalı kuzunun eseridir. Tek dişi kalmış bir canavarın gözünü kan bürümüş saldırısı karşısında imanın ve samimiyetin teknolojiyi sırt üstü vurduğu bir harptir. Çanakkale ‘Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Nereden geldik?’ gibi hayati sorulara imanla ve aksiyonla verilmiş, tarihten silinemeyecek kadar büyük bir cevaptır’ dedi.
YOZGAT Valisi Yurtnaç, şahısların olduğu kadar milletlerin de sınandığı büyük günlerin bulunduğuna dikkat çekti. Yurtnaç, ‘’Çanakkale de bizim milletçe sınandığımız ve ne mutlu ki muvaffakiyetle geçtiğimiz bir imtihanın adıdır. Bu imtihan milletimizin şahlanışına zemin hazırlamıştır. Çanakkale'de, elde edilen zafer, istiklalimizin bir manifestosudur. Şu anda Afrin'de adım adım, sokak sokak bir destan yazılıyor. Orada harp eden Mehmetçiğe müjde veren ‘Ey şehit oğlu şehit İsteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber’ diyerek seslenen ecdadı bir kere daha hürmetle ve rahmetle anıyorum. Afrin'de çatışan kardeşlerimize de sabır, güç, metanet ve zafer diliyorum. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde, 18 Mart Şehitler Günü'nde, tüm şehitlerimize Mevla’dan rahmet diliyorum. Ayrıca terörle mücadelede, 15 Temmuz’da şehit düşen tüm kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun’’ ifadelerini kullandı.

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