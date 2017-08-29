Zafer Bayramı kutlu olsun

Bulut, tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimizin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği eşsiz kahramanlıklarla, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla, verdiği mücadeleyle büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet ettiğini belirtti.

“Bizler de emanet aldığımız vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle birlik ve beraberlik içinde çalışmakta, ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ‘Muasır Medeniyetler’ seviyesinin üzerine çıkma hedefine kararlılıkla ilerlemekteyiz” diyen Bulut, şunları kaydetti:

“Ülkemiz gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel mirası ile bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmaya doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Yozgat smmm odası yönetimi olarak kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği bu çok anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımızla anıyoruz.”

