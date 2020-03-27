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Zabıtaya börek sürprizi

YOZGAT’ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlardan 70 yaşındaki Mevlüt Başer, alışveriş ihtiyacı olduğu bahanesiyle yardım istediği zabıta ekiplerine sürpriz yaparak börek ikramında bulundu.

27 Mart 2020 Cuma 18:51
Zabıtaya börek sürprizi

Karatepe Mahallesi'ndeki evinden Yozgat Belediyesi çağrı merkezini arayan Başer, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığını ve alışveriş yapması gerektiğini bildirdi. Çağrı merkezinden yönlendirilen zabıta ekipleri Başer'in evine gitti. Zabıta ekiplerini kapıda karşılayan Başer, ekiplerin zor günlerde özveriyle çalıştıklarını belirtti. Alışveriş ihtiyacının olmadığını ve sürpriz yapmak istediğini söyleyen Başer, ekibe eşinin yaptığı böreği ikram etti. Zabıta ekipleri de Başer'e kolonya, sabun ve dezenfektan hediye ederek, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür edip, dua istedi.

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Zabıtaya Börek Sürprizi
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