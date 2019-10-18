Zabıtadan yakın takip

Özellikle öğrencilerin ders giriş ve çıkış saatlerinde yaşanılan sorunların giderilmesi amacıyla başlatılan uygulama ile zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarını takibe aldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, özellikle yükseköğrenim öğrencilerin en büyük sıkıntılarının ulaşımda yaşanan aksaklıklar olduğunu hatırlattı. Köse, öğrencilerin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları gidermek adına radikal kararlar alıp, uygulamaya koyduklarını söyledi. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Köse, öğrencilerin yalnız olmadıklarını, kapısının her zaman açık olduğunu, sorun, talep, önerileri hassasiyetle dinlemeye hazır olduklarının altını çizdi.