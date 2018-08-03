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Zabıtada modernizasyon

YOZGAT Belediyesi bünyesindeki zabıta birimini yapacağı çalışmayla çağın gereğine uygun modern bir hale dönüştürecek.

Zabıtada modernizasyon

YOZGAT Belediyesi bünyesindeki zabıta birimini yapacağı çalışmayla çağın gereğine uygun modern bir hale dönüştürecek.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Zabıtada modernizasyon

Yozgat Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’nü yeniden yapılandırarak günümüze uygun, modern teşkilat yapısıyla hizmet verir hale getirecek. Yozgat’ta yaka kameralı ve teknolojik teçhizata sahip zabıtalar iş başı yapacak, esnaf ve halkın yaşadığı mağduriyetler de böylece giderilecek. Yozgat Belediyesi, belediye birimlerinde yürüttüğü modernleştirme çalışmalarıyla, birimlerin hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan bu maksatla, belediye zabıta biriminde de ciddi bir çalışma yürüteceklerini, yaka kameralı, yeni teçhizatlı zabıtaların görev yapacağını ifade etti. Başkan Kazım Arslan, zabıta biriminin halen eski usul ve teamüllerle görev yaptığını ve bu durumun çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Başkan Arslan zabıtanın yeniden yapılanmasıyla birlikte, yaka kameraları olan, görev ve sorumluluğunu bilen ve uygulayan bir teşkilatın ortaya çıkacağını aktardı. Esnaf veya vatandaş ile sorun yaşanması durumunda, kaydedilen görüntülerin izlenebileceğini belirten Başkan Arslan, “Yani daha şeffaf, hukuka uygun şekilde görev yapacaklar” ifadesini kullandı. Başkan Arslan, “Zabıta birimimizde bu yenilenmeye ihtiyaç var. Arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar lakin bundan böyle daha modern ve kurumsal bir yapıda görev alacaklar” dedi.
Başkan Arslan, zabıtanın daha etkin ve kurumsal bir yapıya kavuşmasını Yozgatlı vatandaşların talep ettiğini sözlerine ekleyerek, “Böylece zabıtamız halk adına denetim ve caydırıcılık görevini daha iyi sürdürerek vazifesini yapacak” şeklinde konuştu.

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