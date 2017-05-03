Zabıta ıslah edecek

Belediye Beyaz Han adını verdiği eski Tol Çarşı iş hanının üst katlarını da Yozgatlı vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

İş hanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan, Zabıta Müdürlüğü’nün buraya taşınacağını ve böylelikle Yozgatlı vatandaşların yıllardır giremediği mekanları halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Tol Çarşı’nın hemen yanı başında bulunan ve Yozgat Belediyesi tarafından Beyaz Han adıyla alt katları yeniden hizmete açılan iş hanının üst katında da çalışmalar sürüyor.





Yıllardır Yozgatlı vatandaşların girip-çıkamadığı ve kullanamadığı iş hanı atıl, mezbele ve vasat görüntüsüyle dikkat çekerken, Başkan Kazım Arslan, üst katları da kurtarmakta ve Yozgatlının hizmetine sunmakta kararlı olduklarını belirtti.

Başkan Arslan, “Bu üst kaza zabıta müdürlüğümüz gelecek ve zabıta birimimiz burada olacak. Ayrıca yine üst kattaki bazı dükkânları çay evi olarak kiraladık. Yakında burada hizmet verecek. Hanımlar ve erkekler için lavabolar ve abdesthaneler düşündük. Burada birçok dükkân var. Yine bunları da dernek veya vakıflar kullanabilecek” dedi.





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Yozgat’ta Abide iş hanı ve Eser iş hanında olduğu gibi Beyaz Han’a da yıllardır hiç kimse müdahale edemedi.

Metruk ve vasat bir halde bulunan dükkânlar yıllardır kötü amaçlı kullanılırken, zamanla haksız ve hukuksuz yer çevirmeler ve işgallerde söz konusu olunca, Yozgatlı vatandaşlar önünden geçmeye dahi cesaret edemedi.

Yozgat Belediyesi iş hanının yeniden ıslahı için başlattığı proje doğrultusunda yer işgalleri ve imar planına aykırı yer çevirmelerinde önüne geçerek, iş hanı içerisinde birçok yıkım yaptı.