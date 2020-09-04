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ZABITA HAFTASI

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, zabıta memurlarını makamında kabul ederek, Zabıta Haftasını kutladı.

04 Eylül 2020 Cuma 00:52
ZABITA HAFTASI

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası’nın 194. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü Personeliyle bir araya gelerek, haftalarını tebrik etti. Başkan Ekinci, göreve geldikleri ilk günden bu yana, vatandaşların mutluluğu, huzuru için mesai harcadıklarını söyledi. Başkan Ekinci, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de bu mesaide en önemli güçlerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Ekinci, ‘’İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde ortaya koydukları yoğun gayret ve özveri ilçenin takdirini kazandı. İlke, özveri ve dürüstlüğün simgesi olan Zabıta teşkilatımız, yaptığı uygulama ve denetimlerle halkımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlamanın yanında, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Başta Belediyemizin Zabıta Teşkilatı olmak üzere memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
ZABITA HAFTASI
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