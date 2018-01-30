Zabıta denetledi

2017 yılında 16 personelle; belediye merkez zabıta, terminal zabıta, hayvan pazarı, sebze pazarı ve çarşı zabıta noktaları olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veren zabıta ekipleri, diğer kurum ve kuruluşlarla da koordineli şekilde çalışarak, denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, halk sağlığının korunması, kentte huzur ve refahın korunması, kanuni uygulamaların sürekliliğinin sağlanması maksadıyla zabıta ekiplerinin 7/24 çalıştığını söyledi. Başkan Şimşek, "Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan gıda mühendislerimizle birlikte toplam bin 570 iş yeri denetimi yapıldı. İş yerlerine yapılan bu denetimler sonucunda toplam 42 bin 422 lira ceza kesildi" dedi.

Başkan Şimşek, 2017 yılı içerisinde 166 iş yeri açma ruhsatı verildiğini de sözlerine ekledi.