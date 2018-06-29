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Zabıta denetimi

Yozgat'ta zabıta ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yasak olmasına rağmen kentteki göletlerde yüzerek serinlemeye çalışanlara karşı göletlerde gün boyu denetimlerde bulunuyor.

Zabıta denetimi

Yozgat'ta zabıta ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yasak olmasına rağmen kentteki göletlerde yüzerek serinlemeye çalışanlara karşı göletlerde gün boyu denetimlerde bulunuyor.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Zabıta denetimi

Kentte bulunan göletlerde sürekli denetim yapan Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, gölete serinlemek için girmeye çalışan vatandaşlara göz açtırmıyor. Olası bir boğulma olayına karşı denetimlerini artıran zabıta ekipleri, yaz sıcağından bunalan vatandaşları, serinlemek için göletleri tercih etmemeleri konusunda uyarıyor. Ekipler ayrıca gölet etrafında balık tutmak isteyen vatandaşları da uzaklaştırıyor. Zabıta ekipleri tarafından denetimler yaz boyunca devam edecek.

Zabıta ekipleri ile birlikte denetimlere çıkan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan,"Havaların ısınmasıyla birlikte barajlarda ve göletlerde serinlemek için suya giren çocuklarımız boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bizler de zabıta ekipleri olarak bir dizi tedbirler aldık. Gün içerisinde baraj ve göletlerimizi kontrol ettirip gerekli tedbirleri alıyoruz. Olası boğulma ihtimallerini ortadan kaldırmak için yerinde müdahaleleri yapıyoruz. Zabıta ekiplerimizde gerekli denetimleri ve ilanları okuyarak vatandaşlarımızı uyarıyor. Ekiplerimiz tarafından bu denetimler yaz boyunca devam edecek” dedi.

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