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Zabıta 7/24 görevde

AKDAĞMADENİ Belediyesi Zabıta ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında neredeyse 7/24 esasına dayalı olarak hizmetlerini dönüşümlü olarak sürdürüyor. Korona virüs salgını ülkemizde etkisini göstermeye başladığı günden itibaren zabıta ekipleri öncelikle 65 yaş ve üstü, daha sonrasında evden çıkmayan tüm vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamak için gecesini gündüzüne katıp çalışmalarına devam ediyor. Gelen her isteği titizlikle değerlendiren ekipler, vatandaşların isteklerini hızlı bir şekilde gideriyor.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:25
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Zabıta 7/24 görevde
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Anahtar Kelimeler:
Zabıta 7/24 Görevde
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