Yüzmede başarı

Yozgat Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlarda 100 metre kurbağalama yüzme stilinde il birinciliğini elde eden Buğrahan Aka, ayrıca 50 metre kurbağalama yüzme stilinde il ikinciliği ve 200 metre serbest stilde ise yine il ikinciliğini elde etti. Yüzmenin kendisi için iyi bir spor olduğunu söyleyen Buğrahan Aka, yüzme kursunu sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Yüzme antrenmanlarına severek geldiğini belirten Aka, yüzmenin hem derslerini hem de sosyal yaşamını olumlu yönde etkilediğini söyledi. Ayrıca başarılı sporcu, Okul Sporları Yüzme Yarışı’nda elde ettiği derecelerin devamının geleceğini de sözlerine ekledi.