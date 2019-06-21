Yüzme havuzuna bakım

2016 yılında yapımı tamamlanarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetine başlayan kapalı yüzme havuzunda 3 yılda kullanmaya bağlı olarak yıpranan bazı bölgeler yenilenirken, havuz içerisinde de çalışmalar yapıldı. 20 Mayıs tarihinde tadilat çalışmalarına başlanan yüzme havuzunun 1 Haziran itibariyle yeniden hizmete açılacağı öğrenildi. Yüzme havuzunda yoğun kullanmaya bağlı olarak duşluklar ve kabinleri yenilenirken, mekanik sistemlerine de bakım onarım çalışması yapıldı. Ayrıca tesisin gider borularında meydana gelen çatlaklıklar nedeniyle boruların yenilendiği öğrenildi. Yüzme havuzunun suyu tamamen boşaltılarak, havuz zemininde yalıtım ve izolasyon çalışması yapılırken, suyunun da yenilendiği bildirildi. Ayrıca yüzme havuzunun yeterli olmayan havalandırma sistemlerinin yenilendiği ve daha sağlıklı bir hale getirildiği öğrenildi. Yaklaşık 1 aydır kullanıma kapalı olan yüzme havuzunun 1 Haziran tarihinde İl Spor Merkezleri ile birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor.