Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94022
ALTIN
261.356
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4035
EURO
6.5930

Yüzme havuzuna bakım

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Yüzme havuzuna bakım

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 00:00
94 Okunma
Yüzme havuzuna bakım

2016 yılında yapımı tamamlanarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetine başlayan kapalı yüzme havuzunda 3 yılda kullanmaya bağlı olarak yıpranan bazı bölgeler yenilenirken, havuz içerisinde de çalışmalar yapıldı. 20 Mayıs tarihinde tadilat çalışmalarına başlanan yüzme havuzunun 1 Haziran itibariyle yeniden hizmete açılacağı öğrenildi. Yüzme havuzunda yoğun kullanmaya bağlı olarak duşluklar ve kabinleri yenilenirken, mekanik sistemlerine de bakım onarım çalışması yapıldı. Ayrıca tesisin gider borularında meydana gelen çatlaklıklar nedeniyle boruların yenilendiği öğrenildi. Yüzme havuzunun suyu tamamen boşaltılarak, havuz zemininde yalıtım ve izolasyon çalışması yapılırken, suyunun da yenilendiği bildirildi. Ayrıca yüzme havuzunun yeterli olmayan havalandırma sistemlerinin yenilendiği ve daha sağlıklı bir hale getirildiği öğrenildi. Yaklaşık 1 aydır kullanıma kapalı olan yüzme havuzunun 1 Haziran tarihinde İl Spor Merkezleri ile birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kazılar kaldığı yerden
Kazılar kaldığı yerden
Borçlarımız ertelensin
Borçlarımız ertelensin
Doğada spor
Doğada spor
Jandarmanın Kuruluşu
Jandarmanın Kuruluşu
ŞEHiDE VEFA
ŞEHiDE VEFA
Başkent Ankara’yı gezdiler
Başkent Ankara’yı gezdiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim