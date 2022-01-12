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Yüzler güldü

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesine bağlı Sırçalı Beldesi ile Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:49
Yüzler güldü

Toplusözleşmesi ile İşçilerin maaşlarına sosyal haklar hariç birinci yıl birinci altı ayı yüzde 35, ikinci altı ay memur zammı ve enflasyon farkı, ikinci ve üçüncü yılda memur zammı ve enflasyon farkı oranında ücret zammı yapıldı. İşçilerin sosyal haklarına yüzde 60 ve 70 oranlarında artış yapıldı. Sırçalı belediye başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Hizmet-İş SendikaYozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, işyeri sendika temsilcisi Tamer Coşkun ve işçiler katıldı. Sırçalı belediyesinde çalışan sendika üyesi işçilerin yüzlerinin güldüğü belirten Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “ Ülkemizin böylesi zorlu günler geçirdiği bir dönemde dayanışma her şeyden önemli. Sırçalı Belediye Başkanımız ile işçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmadan, emekçi kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda güzel bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Sırçalı Belediye Başkanımız Ferit Koçyiğit, teklif taslağımızda ne yazılı ise onu kabul etmiştir. Belediye başkanımızın bu davranışı bizi ve tüm emekçi kardeşlerimizi çok mutlu etmiştir. Başta Sırçalı Belediye Başkanımız Ferit Koçyiğit olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere, şahsım, yönetim kurulumuz ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Sırçalı belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

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