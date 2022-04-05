Yüzler güldü

İmzalanan Protokol ile ramazan ayında sendika üyesi işçilerin yüzleri güldü. Çiçekdağı Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan sendika üyesi işçilere, 11 günlük ücretleri tutarında ramazan yardımı yapıldı. İmzalanan protokolün ardından açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şuben Başkanı Ferman Zararsız, “Her zaman olduğu gibi bu günde çalışanın yanında olan, Ramazan ayında emekçi kardeşlerimizi unutmayan Çiçekdağı belediye başkanı Hasan Hakanoğlu’na, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Tüm emekçi kardeşlerimizin Mübarek Ramazan ayının kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.