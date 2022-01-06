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Yüzde tebessüm gözlerde ışıltı

Yozgat Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uz. Dr. Naziye Ak,” Mesleğimizin, emeğimizin en güzel karşılığı tedavisini tamamlayan hastamızın gözlerindeki ışıltılı mutluluk” dedi.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:16
Yüzde tebessüm gözlerde ışıltı

Kemoterapi hastalarının olumsuzluk, tedavilerinin nasıl ilerleyecek olduğunun verdiği belirsizlik düşüncesi hastaları korku ve endişeye ittiğini söyleyen Ak, kişinin geleceğe yönelik beklentileri, planları bozulabilir ve kişinin hayatı üzerinde sahip olduğu gücü yitirmeye başladığı hissine neden olacağını işte tamda bu sırada alanında uzman ekibimiz, profesyonel kadromuz ile birlikte sağlığınıza kavuşup hayallerinizi gerçekleştirmek için sizi destekleyen kocaman bir sevgi devreye girdiğini belirtti. Bu konuda Tıbbi Onkoloji Uz. Dr. Naziye Ak yaptığı açıklamada; ‘’Mesleğimizin, emeğimizin en güzel karşılığı tedavisini tamamlayan hastamızın gözlerindeki ışıltılı mutluluk. Dileğim tüm hastalarımızın kontrollerini sorunsuzca ve mutlulukla geçirmeleri ve şifaya ulaşmaları. Biz de bu yolculuğa eşlik etmenin huzurunu yaşayarak mutlu oluyoruz’’ dedi. Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ise, hastalara ilgi ve alakalarından dolayı Tıbbi Onkoloji Uz. Dr. Naziye Ak’a teşekkür edip başarılarının devamını diledi. 

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Yüzde Tebessüm Gözlerde ışıltı
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